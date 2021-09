Coralie Porrovecchio enceinte et malade : elle avoue que sa grossesse a aggravé sa maladie

Et l'ancienne candidate de télé-réalité, qui s'était séparée de Raphaël Pépin, doit même se faire opérer. Mais seulement après avoir accouché de son deuxième enfant : "Il faut que je me fasse opérer, mais là, je ne peux pas comme je suis enceinte. Donc on surveille".

L'ex candidate de Secret Story 9 a cette maladie depuis 5 ans

Coralie Porrovecchio, qui s'était affichée avec Boubacar Kamara pour la première fois en 2018, est atteinte de cette maladie depuis 5 ans. "Je l'ai depuis 5 ans et j'ai dû faire 4-5 crises. Mais depuis que je suis enceinte, ça augmente l'intensité des crises" a avoué la maman, "J'en ai déjà fait 2". Sa grossesse augmenterait donc les symptômes de sa maladie.

"Je suis hypocondriaque donc je peux camper devant un hôpital si on ne me dit pas ce que j'ai. J'ai dû faire un électrocardiogramme, une échographie du coeur et du dos. Sauf que mon coeur est totalement normal, il faut prendre les moments où je suis en crise" a-t-elle précisé, "Mais je ne peux pas vivre avec un cardiologue 24h/24h".