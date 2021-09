Coralie Porrovecchio enceinte de son 2ème enfant, elle dévoile une photo de famille pour l'annonce

La maman qui est enceinte de son deuxième enfant a elle aussi posté une photo de famille où on voit pour la première fois le visage de Leeroy. "Ce bonheur" d'être mère, "j'ai longtemps eu du mal à le partager" a avoué Coralie Porrovecchio. Celle qui était aussi dans Les Anges 8, Les Vacances des Anges 2 et Friends Trip 3 sur NRJ12 a ajouté : "Maintenant qu'il se double je me sens prête à vous présenter mon cocon. L'île sur laquelle j'adore me perdre... Je n'ai plus été très présente sur les réseaux. Et pour cause : une nouvelle grossesse, mon amour de fils qui grandit mais je voulais tellement rien rater de ces moments de vie".

Coralie Porrovecchio enceinte de son 2ème enfant : elle parle de ses "kilos d'amour" et de la maternité

Coralie Porrovecchio s'est aussi confiée sur la maternité, en légende du post Instagram annonçant sa nouvelle grossesse. "Alors, on y est : je peux enfin partager avec vous ma petite famille. Il y a un peu plus d'un an, je donnais naissance à un trésor et ma vie changea complètement. Donner naissance, c'est probablement la plus belle chose qui me soit arrivée. On voit son quotidien chamboulé, les aspirations, les projets et les peurs ne sont plus les mêmes. Cette douce fatigue qui prend son sens quand je vois mon fils sourire" a-t-elle déclaré, "Merci à mon "Robinson", pour l'amour, la maturité et l'équilibre que tu apportes à notre famille. Tellement heureuse de construire ce petit monde avec toi".