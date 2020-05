Claude (Koh Lanta 2020) clashé par Pholien, les twittos lui répondent en le taclant

Pholien Systermans de son nom complet fait ainsi référence au fait que Claude a aidé Moussa et Alexandra (qui a été évacuée pour raison médicale et n'a pas pu finir l'épreuve d'orientation). Selon l'ex candidat du jeu animé par Denis Brogniart, ce ne serait donc pas par bonté qu'il aurait aidé ses adversaires, mais simplement pour être tout seul sur sa balise et voir plus de chances de trouver le poignard.

Ce n'est pas la première fois que Pholien tacle Claude. Déjà la semaine dernière, il avait tweeté à propos de l'élimination de Régis : "Vous allez pas aimer mon post mais être trop grand donneur de leçon j'aime pas trop. (...) C'est même bête de se mettre Régis à dos alors qu'il sera dans le jury final".

Les internautes défendent le finaliste de Koh Lanta 2020

De nombreux twittos ont pris la défense de Claude. Il faut dire que celui qui fait partie des héros de cette saison a une nouvelle fois montré ses talents dans plusieurs épreuves. Pour beaucoup d'internautes, Pholien serait juste jaloux du candidat et aurait le "seum" de ne pas être en finale de Koh Lanta 2020. C'est pour cette raison qu'il se montrerait si critique avec Claude.