Claire (L'Amour est dans le pré) enceinte : la belle annonce, un an après la mort de son bébé

En juillet 2020, Claire - candidate de la saison 10 de l'Amour est dans le pré en 2015, annonçait une terrible nouvelle. Quelques jours après sa naissance, Mathis, son deuxième enfant, est en effet tragiquement décédé. "Samedi 4 juillet, j'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Mathis, ce qui nous a comblé de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre Mathis a dû rejoindre les anges... Ce qui nous a bouleversés" expliquait-elle ainsi sur Instagram.

La famille va s'agrandir

Un an plus tard, quasiment jour pour jour, la famille a retrouvé le sourire. Malgré une douloureuse perte toujours présente dans leurs coeurs, Claire et Sébastien - son tout récent mari, viennent effectivement d'annoncer une très belle nouvelle : un nouveau bébé devrait prochainement les rejoindre.

Toujours sur son compte Instagram, l'éleveuse d'oies et productrice de foie gras a révélé être actuellement enceinte, "Les amis nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons notre 3ème enfant. Nous allons de l'avant malgré ce manque qui sera toujours présent dans nos coeurs. Merci à vous tous pour vos retours positifs. Bisou. Mathéo, Claire et Séb". Une annonce officialisée quelques jours après les 5 ans de Mathéo, leur premier fils, accompagnée d'une jolie photo de famille.

Comme l'a précisé Claire à travers quelques hashtags, s'il n'est pas question pour eux d'oublier le passé, il est néanmoins temps de se projeter vers "l'avenir" qu'ils espèrent "positif" et plein de "bonheur".