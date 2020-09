Claire (L'amour est dans le pré 2015) mariée à Sébastien : son bel hommage à son fils Mathis

C'est une terrible épreuve (si ce n'est la pire) que Claire a dû traverser en juillet dernier. Alors qu'elle s'apprêtait à accueillir un deuxième enfant avec Sébastien, l'agricultrice qui a participé à L'amour est dans le pré en 2015 a perdu son bébé peu de temps après sa naissance. "Samedi 4 juillet, j'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Mathis, ce qui nous a comblé de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre Mathis a dû rejoindre les anges... Ce qui nous a bouleversé", avait-elle annoncé sur Instagram.

Claire et Sébastien se sont mariés !

Souhaitant faire son deuil dans l'intimité, elle s'éloignait des réseaux sociaux et faisait une pause dans son travail. Mais elle a très rapidement relevé la tête, pour sa famille et notamment son premier fils, Mathéo, 4 ans. Un terrible drame qui a semble-t-il renforcé l'amour entre Claire et Sébastien. C'est en effet ce samedi 12 septembre que les deux amoureux se sont mariés !

Leur bel hommage à Mathis

La jolie blonde a dévoilé quelques images de la cérémonie sur Instagram, dont son arrivée. "Merci à vous tous d'être là pour nous... dans les bons et dans les plus durs moments", écrit-elle. Impossible d'ailleurs pour la maman de ne pas penser à son fils décédé. Elle a également partagé la photo d'une statue de 3 coeurs surplombés par 2 colombes, sur lesquels sont inscrits "Claire et Sébastien, 12.09.2020" ainsi que les prénoms de leurs enfants, Mathéo et Mathis. Une journée qui, on l'imagine, a été remplie d'émotions.