Christian Quesada libéré de prison : ses propos hallucinants fuitent et ont de quoi écoeurer

Christian Quesada s'était fait connaître dans Les 12 coups de midi, la célèbre émission présentée par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Mais derrière le champion se cachait un prédateur. Il a ainsi été mis en examen et écroué pour détention et diffusion d'images pédopornographiques en 2019. L'ancien candidat qui était sorti de prison pour bonne conduite a refait un séjour derrière les barreaux il y a environ 1 mois parce qu'il n'avait pas respecté les règles de sa liberté conditionnelle. Mais comme on l'a appris ce mercredi 26 octobre 2022, Christian Quesada a de nouveau été relâché de la prison.

Dans TPMP sur C8, les chroniqueurs de Cyril Hanouna ont donné leurs avis sur la nouvelle libération de Christian Quesada. Et Guillaume Genton, qui s'était entretenu avec l'ex maître de midi a livré des messages audios exclusifs et inédits complètement hallucinants sur le plateau de TPMP. Dans une note audio diffusée dans le talk-show de Cyril Hanouna, on entend Christian Quesada se qualifier de "gentleman". Il explique qu'après le témoignage d'une victime qui était mineure, les gens devraient se dire qu'il aurait bien agi : "Mon premier réflexe, ce serait de dire 'c'est un gentleman ce mec, franchement. La fille, elle dit non, il la raccompagne, il est vachement sympa'".

Guillaume Genton choqué dans TPMP : "On parle d'une jeune fille qui était mineure à l'époque, qui est traumatisée"

Guillaume Genton, qui a eu accès au dossier et a pu parler avec Christian Quesada, a détaillé ce qu'il pensait de sa remise en liberté. "On a l'impression qu'il ne comprend pas pourquoi il a été en prison" a-t-il avoué. "Je suis choqué qu'il soit en liberté parce que le dossier est très lourd", "je ne pensais pas Christian capable de tant de monstruosités" a précisé celui qui est aussi animateur de la matinale sur Virgin Radio, "pour moi il n'a rien à faire dehors".

>> "Il ment !", il aurait des photos de "viols d'enfants de moins de 10 ans" : Christian Quesada s'exprime pour la 1ère fois mais tout serait faux et bien pire <<

Et celui qui est aussi producteur a tenu à souligner : "Encore une fois, il minimise les faits. On parle d'une jeune fille qui était mineure à l'époque, qui est traumatisée, qui est venue nous voir à l'époque pour nous dire que Christian Quesada l'avait invitée chez lui, qu'elle avait passé 4 jours chez lui. Le dernier jour, il avait essayé de l'embrasser sur la bouche, elle avait dit non, elle était traumatisée. Il l'a raccompagnée à la gare. Et parce qu'il l'avait raccompagnée à la gare, Quesada dit 'Mais je suis un gentleman'. En fait, on a l'impression qu'il ne comprend pas de quoi on parle".