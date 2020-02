Christelle (4 mariages pour 1 lune de miel) : son mariage "cirque" moqué sur Twitter

De nombreux twittos la taclent

Le problème, en dehors du fait que le thème du cirque n'ait pas fait mouche auprès de la majorité des internautes, c'est surtout que Christelle a très souvent critiqué les mariages de ses concurrentes. Même Elodie Villemus, la wedding planner de 4 mariages pour 1 lune de miel a souligné son manque de fair-play.

Ce jeudi 6 février 2020, lors de la diffusion du mariage de Jaguar et Martin sur M6, Christelle a de nouveau sorti les griffes pour clasher la cérémonie de sa rivale. Et là, les twittos se sont ligués en masse contre la candidate de l'émission afin de lui rappeler que son mariage n'avait pas fait l'unanimité. Beaucoup se sont alors moqués des tenues de cirque et du buffet.