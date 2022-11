Choc, une star de l'Equipe de France déclare forfait pour la Coupe du Monde 2022, Karim Benzema sera-t-il le prochain ?

La malédiction de l'EDF continue

L'échec honteux de l'Equipe de France à l'Euro 2020 (élimination en 8e de finale) était déjà une indication, la préparation de la Coupe du Monde 2022 n'en est que la confirmation : la chatte à DD a fugué. Alors que le sélectionneur des Bleus a semblé être l'homme le plus chanceux de la planète durant plusieurs années (qualification in extremis pour la CDM 2014, tirages favorables pour les groupes, décisions / actions en notre faveur durant les matchs, joueurs qui se sont révélés durant une compétition), Didier Deschamps apparaît aujourd'hui être redevenu un entraîneur comme un autre. Voire pire.

Et pour cause, depuis un an et demi, l'Equipe de France semble être victime d'une malédiction qui ne fait que s'aggraver à mesure que le mondial au Qatar approche. Ainsi, après l'Euro désastreux de l'an passé (blessures à répétition, jeu inexistant, tensions au sein de l'équipe), l'EDF va tenter de défendre son titre acquis en 2018 en boitant sévèrement.

Presnel Kimpembe déclare forfait pour la Coupe du Monde 2022

En plus de la perte des deux hommes forts de son milieu qui avaient régné en Russie (forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté) et alors que les conditions physiques de deux autres cadres importants de l'effectif inquiètent les observateurs (retours de blessure de Karim Benzema et Raphaël Varane), Didier Deschamps vient de perdre un autre homme fort de son équipe. C'est ce lundi 14 novembre 2022 que Presnel Kimpembe a officialisé la nouvelle : il ne participera pas à la Coupe du Monde 2022, la faute à une blessure qui n'est toujours pas guérie.

Un vrai coup dur pour les Bleus tant le Champion du Monde 2018, connu pour sa bonne humeur et l'ambiance qu'il apporte dans le vestiaire - des qualités très importantes pour la vie d'un groupe lors d'un tournoi aussi stressant, était devenu incontournable en défense centrale devant Hugo Lloris depuis quatre ans. Pour compenser son départ, c'est donc Axel Disasi (AS Monaco) qui a finalement été appelé par Didier Deschamps afin de faire le nombre.

Un choix surprenant (il remplace un gaucher par un droitier, ce qui pourrait déséquilibrer l'équipe en cas de changement et limiter les ajustements tactiques) mais également explosif. La raison ? Ce dimanche 13 novembre, à l'occasion du match AS Monaco vs Olympique Marseille en Ligue 1, Axel Disasi a été à l'origine d'une action qui a provoqué la grave blessure d'Amine Harit, le privant du mondial et possiblement du reste de la saison. Or, plutôt que de s'excuser envers le Marseillais, il a préféré déclarer en interview d'après-match : "Il n'y a pas faute. On fait pas de la danse, c'est du football, c'est un sport de contact !" Autant dire que les retrouvailles avec Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi, joueurs de l'OM, risquent d'être tendues.