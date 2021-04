Charmed : voilà pourquoi cette scène dénudée avec Alyssa Milano fait encore polémique

Une scène dénudée de Charmed avec Alyssa Milano crée encore polémique de nos jours

Alors que Charmed a eu droit à un reboot, qu'Alyssa Milano avait clashé, comme les fans qui n'ont pas tous aimé les grosses différences entre les deux versions de Charmed, voilà que la série originale fait encore parler. Eh oui, la série avec Alyssa Milano (Phoebe), Holly Marie Combs (Piper), Shannen Doherty (Prue) et Rose McGowan (Paige) a une intrigue de la saison 5, et une scène en particulier, qui fait encore polémique aujourd'hui. Il s'agit du moment où Alyssa Milano se transformait en sirène. La sorcière s'affichait alors très sexy et dénudée, avec des écailles dorées cachant à peine sa poitrine. Krista Vernoff, qui a été scénariste puis coproductrice de Charmed, s'est confiée à The Hollywood Reporter à propos de cette séquence qu'elle-même désapprouvait.

"J'ai signé parce que Charmed était une série qui donnait du pouvoir aux femmes" a déclaré celle qui a depuis bossé sur les séries Private Practice, Shameless, Grey's Anatomy et Grey's Anatomy : Station 19. Mais Krista Vernoff a ajouté : "Et à peu près à mi-chemin, il y a eu un épisode où Alyssa Milano est apparue en culotte de sirène et il y a eu un énorme pic d'audience masculine. Et ensuite, dans chaque épisode suivant, la question de la chaîne était : 'Comment allons-nous faire pour que les filles soient nues cette semaine ?'".

La scénariste a même révélé avoir quitté la série originale sur les soeurs Halliwell parce que la production voulait mettre de plus en plus les actrices dénudées pour faire de l'audience. Elle a donc préféré arrêter après la saison 5 et n'a pas signé pour la saison 6, malgré les grosses sommes d'argent proposées. "Ils me jetaient de l'argent à la figure, et le chiffre ne cessait d'augmenter, et il y avait toute cette pression" a-t-elle expliqué, "Et tout ce que je peux penser, c'est que je suis en train de créer quelque chose qui est maintenant mauvais pour le monde, et j'ai eu assez de mauvais pour le monde dans ma vie".

La scénariste précise : "Je ne crois pas que la série était mauvaise"

Alors que c'était la guerre entre des actrices de Charmed, notamment Rose McGowan qui a accusé Alyssa Milano de mettre une mauvaise ambiance sur le tournage, il y avait donc aussi des désaccords côté production. Mais Krista Vernoff a tenu à préciser sur son compte Twitter : "Je veux clarifier ici pour les fans de Charmed et aussi pour mes collègues de Charmed que j'aime et admire, que je ne crois pas que la série était mauvaise pour le monde. Je pense que les notes d'objectivation étaient mauvaises pour le monde - et étaient démoralisantes pour moi. Tout mon amour à Charmed".