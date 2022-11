Cette série dont on a attendu la suite depuis des années a une date de sortie, mais il y a aussi une mauvaise nouvelle

Depuis quelques années, Prime Vidéo propose de plus en plus de séries à ses nombreux abonnés à travers le monde. On a pu notamment tomber sous le charme de The Marvelous Mrs Maisel, suivre les folles aventures de The Boys ou encore explorer la Terre du milieu dans Les Anneaux de pouvoir, dont la saison 2 ne devrait pas arriver avant 2024. Mais parfois, il nous arrive d'oublier totalement certaines séries vues sur la plateforme.

Carnival Row, la série fantastique que vous avez peut-être oubliée

Carnival Row en fait partie. La saison 1 composée de 8 épisodes est sortie le 30 août 2019 sur Prime Vidéo et la plateforme l'avait renouvelée pour une saison 2 avant même la sortie des épisodes. Créée par René Echevarria et Travis Beacham, elle met en scène Cara Delevingne et Orlando Bloom dans les deux rôles titres. La top joue Vignette et l'ex-star de Pirates des Caraïbes et du Seigneur des Anneaux incarne Philo, son ancien amant. Cette série fantastique se déroule dans un monde rempli de créatures qui ont fui leurs foyers en pleine guerre. Alors que les tensions montent entre les citoyens et les immigrés, une série de meurtres va mettre la population sous tension.

La saison 2 programmée mais...

Après plus de trois ans d'attente, la saison 2 de Carnival Row a enfin une date de sortie ! Ce lundi 7 novembre 2022, Prime Vidéo a dévoilé que la saison 2 sera lancée le 17 février 2023. Les épisodes seront disponibles au rythme d'un inédit par semaine et la deuxième saison comptera 10 épisodes en tout. Mais cette annonce qui va ravir les fans s'accompagne d'une mauvaise nouvelle : la saison 2 sera la dernière. En même temps après une telle attente, on se doutait bien que ça ne sentait pas bon pour une suite...