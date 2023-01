Cette série culte va prendre fin en 2023... mais plus personne ne la regarde depuis un moment

En 2022, The Walking Dead a pris fin sur AMC aux USA au terme de sa saison 11. La fin d'une aventure qui ressemblait surtout à une longue descente aux enfers, que ce soit au niveau qualitatif de l'écriture ou des audiences, mais pas de l'univers. On le sait, différents projets dérivés verront le jour dans les prochains mois.

A ce sujet, la nouvelle a été confirmée cette semaine, la diffusion de The Walking Dead: Dead City - la série centrée sur le duo Maggie/Negan, est prévue pour ce printemps, tandis que celle du spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon - qui devait initialement être co-porté par Carol avant le départ de Melissa McBride, débutera d'ici la fin de l'année. De son côté, le projet qui réunira Rick et Michonne entrera bientôt en production pour une diffusion début 2024.

AMC annonce la fin de Fear The Walking Dead

D'excellentes nouvelles pour les fans de Walking Dead ? Oui, mais malheureusement ponctuées par une moins bonne. AMC l'a également annoncé, la saison 8 de Fear The Walking Dead - composée de 12 épisodes, sera la dernière de la fiction, qui prendra donc fin en 2023. A cet effet, la chaîne américaine diffusera six épisodes à partir du 14 mai, tandis que les six épisodes suivants seront proposés quelques mois plus tard.

Une annulation décevante pour les fans, mais qui n'a finalement rien d'une surprise. A l'instar de sa grande soeur, la hype autour de son concept n'a en effet cessé de diminuer au fil des années. Là où ce spin-off avait longtemps été décrit comme plus intense, passionnant et maitrisé que The Walking Dead, l'aspect répétitif de l'histoire, les changements réguliers au niveau du casting et un sentiment de promesses régulièrement non tenues ont fini par lasser les téléspectateurs.

Aussi, de 7,6 millions de fans en moyenne pour la saison 1 aux USA, ils n'étaient plus que 820 000 en moyenne devant leur télé pour suivre la saison 7 diffusée entre 2021 et 2022. Côté critiques, ce n'est pas mieux. Après une note de 63% accordée par le public sur Rotten Tomatoes pour la saison 1, celle-ci a lourdement chuté lors de la saison 7 avec un terrible score de... 29%. Autant dire que le vent avait clairement tourné en sa défaveur ces dernières années et que sa fin apparaissait depuis longtemps comme une évidence.

Une fin réussie pour le spin-off ?

Toutefois, on vous rassure, malgré le destin inévitable qui lui pendait au nez, cette conclusion ne devrait pas pour autant être bâclée. Scott M. Gimple (producteur général de la franchise) l'a promis dans un communiqué, l'équipe a visiblement tout donné pour partir en beauté.

"Pour la fin de Fear The Walking Dead, nous avons hâte de vous présenter ce que l'on considère comme la plus vibrante, inventive et excitante saison jamais produite", a-t-il ainsi déclaré. En revanche, il n'a rien dévoilé des intrigues à venir, si ce n'est que Mo aura un rôle central cette année afin de remobiliser tout le monde, à commencer par Morgan et Madison, afin de vaincre PADRE une bonne fois pour toute.

Suffisant pour relancer les audiences une dernière fois ? On croise les doigts.