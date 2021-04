Fear The Walking Dead saison 6 : un personnage culte tué dans l'épisode 8, l'acteur réagit

Suite à la diffusion du dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead la semaine passée, AMC a repris la diffusion de la saison 6 de Fear The Walking Dead ce dimanche 11 avril 2021. Une bonne nouvelle ? Pas vraiment. A travers cet épisode 8 inédit, les créateurs ont tout simplement mis en scène la mort d'un personnage adoré des fans.

John Dorie tué dans Fear The Walking Dead

Dans un premier temps, Andrew Chambliss et Ian Goldberg (les showrunners) ont révélé l'identité du meurtrier de Cameron au début de la saison. De qui s'agissait-il ? De Dakota. Un twist inattendu qui a néanmoins motivé John Dorie, jusque-là dans un état d'esprit suicidaire, à se remobiliser et à se rapprocher de la jeune femme afin de l'aider à ne pas sombrer suite à cet acte.

Une situation qui nous a permis de réaliser à quel point John Dorie est un homme bon, mais une décision qui lui a malheureusement été fatale. Et pour cause, peu décidée à écouter le moindre conseil, la survivante incarnée par Zoe Margaret Colletti a pris l'horrible décision de lui tirer dans la poitrine et de le jeter par-dessus un pont. Et comme si le sadisme des créateurs n'était déjà pas assez efficace, le duo s'est ensuite amusé à nous faire souffrir de la pire des façons. Comment ? En nous faisant croire que John avait survécu à cette trahison, avant finalement de nous révéler - à travers June qui venait de le récupérer dans l'eau, qu'il s'était transformé en zombie.

Garret Dillahunt satisfait par cette mort

Mort + zombiefication = un double choc pour les fans qui n'a cependant pas surpris Garret Dillahunt, l'interprète de John Dorie. Au micro de EW, le comédien a au contraire révélé qu'il s'attendait à un tel destin depuis plusieurs années, "Je crois que c'est aux alentours de la saison 5 que l'on a commencé à en parler. Puis après on a eu de vraies discussions entre la saison 5 et la saison 6 sur la façon dont John devait partir".

Et visiblement, là où les fans ont désormais le coeur brisé, Garret Dillahunt est plutôt satisfait par cette conclusion, "Ils ont trouvé une idée géniale - à la fois géniale, tragique, magnifique [quand June découvre John, cela fait écho à leur toute première rencontre, ndlr], et crédible dans un tel monde. Et puis en plus, ça fait avancer l'histoire". Bref, on est loin de la mort facile et clichée pour combler un vide scénaristique.

Surtout, Garret Dillahunt l'a confessé, il est inutile de pleurer la mort de John Dorie étant donné qu'il en est lui-même responsable. Quand EW lui a demandé si ce départ de la série était lié à une décision créative ou à une décision personnelle, le comédien a révélé, "Je ne pense pas que ce soit un secret, c'est un petit peu des deux. J'ai adoré mon temps sur cette série et je le chérirai toujours. Mais je commençais à avoir quelques fourmis dans les jambes depuis un moment et je ne suis plus un enfant. Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire."

Donc oui, on a tous envie de pleurer la disparition de John Dorie aujourd'hui, mais elle était malheureusement inévitable. Life is unfair, c'est pas nouveau !