Ces stars non-binaires et genderfluid qui font bouger les choses

Lachlan Watson

En 2018, les téléspectateurs découvraient Lachlan Watson dans Les Nouvelles aventures de Sabrina dans le rôle de Susie, devenu ensuite Theo Putnam. Le personnage est d'abord non-binaire avant de faire son coming-out transgenre dans la saison 2 de la série de Netflix. De son côté, Lachlan Watson s'identifie comme non-binaire et utilise le pronom iel (pronom neutre, contraction de "il" et de "elle" et équivalent de "they" en anglais). Grâce à la série, iel a pu raconter une partie de son histoire et, enfin, mettre en avant un personnage qui lui ressemble. "Beaucoup de choses sont des choses que j'ai vécues c'est pour cela qu'on m'a choisi (...) C'est presque un peu comme revenir en arrière et aider la personne que j'étais." a confié la star à People lors d'une interview où iel a ajouté être honoré.e de "pouvoir être la voix de ceux qui n'en n'ont pas"

Le combat de Lachlan Watson est maintenant d'être accepté.e à Hollywood. Une chose plus compliquée qu'elle n'en a l'air : "Je pense que nous amenons beaucoup de changements et c'est super cool de l'extérieur mais ça peut être très difficile quand on est en plein milieu... Pour moi, ce changement se fait vraiment à la vitesse d'un escargot. J'ai l'impression que les portes culturelles sont grandes ouvertes mais celles de l'industrie... Je suis à moitié en train de crocheter la serrure" a-t-iel confié.