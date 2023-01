Ce candidat de télé-réalité vu dans Les Apprentis aventuriers et Les Cinquante va venir booster le casting d'Un si grand soleil

De la télé-réalité au feuilleton, il n'y a qu'un pas que Darko Bozovic a franchi début 2023. Celui, qui a été révélé par la saison 10 de Secret Story, a rejoint le casting de Demain nous appartient sur TF1. Darko Bozovic a pris la direction des plateaux de tournage de DNA pour se glisser sous les traits d'un coach sportif. Celui-ci a été engagé par Christelle (Ariane Séguillon) pour son mari, Sylvain (Arnaud Henriet). Sa présence à l'antenne de TF1 a été étendue sur quelques épisodes.

Adrien Truong débarque dans Un si grand soleil

Alors que Demain nous appartient s'apprête à être le théâtre d'un nouveau drame, Un si grand soleil va à son tour accueillir un candidat de télé-réalité sur France 2. Le feuilleton, mettant en scène les aventures de Claire (Mélanie Maudran) depuis Montpellier, s'est attaché les services d'Adrien Truong.

Adrien Truong a été révélé au grand public par Les Princes de l'amour 9 sur W9. Il est ensuite apparu au casting des Apprentis aventuriers 5 et Les Cinquante, télé-réalités également distillées par le canal 9 de la TNT. En parallèle, le groupe M6 lui a permis de s'illustrer dans Or Noir, série proposée par 6Play.

Quel rôle va jouer Adrien Truong sur France 2 ?

Adrien Truong a annoncé, via sa story Instagram, qu'il a débuté les tournages d'Un si grand soleil ce mardi 24 janvier 2023. Selon les informations de Télé Loisirs, il y sera présent le temps d'une arche. Celle-ci sera centrée sur Lila Guiraud et Colline Ramos-Pinto, respectivement interprètes de Thaïs et Kira.

Celui, qui a fait chavirer les coeurs dans Les Princes de l'amour, Les Apprentis aventuriers et Les Cinquante, interprètera Jules sur France 2. Les aficionados d'Un si grand soleil devront patienter plusieurs semaines pour découvrir ses premiers pas à l'antenne de la chaîne publique.