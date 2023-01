"Il va complètement vriller" : François (Emmanuel Moire) de Demain nous appartient face à une terrible découverte, gros changement à venir (spoiler)

Gros bouleversement à venir pour François

Les personnages un peu plus secondaires de Demain nous appartient sont gâtés en ce moment. Tandis que Sara et Roxane se retrouvent au centre d'une grosse intrigue depuis plusieurs semaines, c'est François - le prof de français incarné par Emmanuel Moire, qui aura à son tour bientôt le droit à une arche très spéciale.

A l'occasion d'une interview accordée à Télé 7 Jours, le comédien a en effet confessé que le passé de son personnage allait "ressurgir" et que "certains éléments [allaient] venir remettre en question son histoire avec son père". Comme quoi ? Il faudra regarder les épisodes de février 2023 pour le savoir, mais selon Emmanuel Moire, c'est un nouveau chapitre de sa vie qui s'ouvrira d'une façon inattendue : "François a toujours cru que son père l'avait abandonné. Or, il se rendra compte que la réalité est plus complexe que ça".

"Il va complètement vriller"

Un concept classique pour une série quotidienne, mais qui devrait malgré tout ouvrir la porte à de belles choses du côté de ce personnage emblématique. Le comédien - particulièrement enthousiaste, a confessé avec bonheur qu'un nouveau François allait être mis en scène dans les semaines à venir. "Jusqu'ici, on a connu un homme lumineux, toujours à l'écoute et dans l'empathie, a-t-il rappelé. Suite à ce bouleversement, on verra sa part d'ombre."

Bien évidemment, Emmanuel Moire n'est pas entré dans les détails, mais il n'a pu s'empêcher de teaser une évolution étonnante, "il va complètement vriller", qui pourrait mener à des problèmes relationnels capables de faire grincer les dents des fans : "Ça va également mettre en péril sa relation avec sa chérie, Charlie (Clémence Lassalas), mais aussi avec Adam (Alain le Bars), son fils, ainsi que ses élèves et Chloé (Ingrid Chauvin), la proviseure du lycée Agnès-Varda."

Préparez-vous à connaître un vrai choc avec ces nouveaux épisodes car "François ne sera plus le même homme après ça." Reste désormais à espérer que l'issue ne sera pas trop négative avec des conséquences irréparables.