Demain nous appartient : ce retour choc qui va (encore) bouleverser Roxane

En ce début d'année 2023, Demain nous appartient a été le théâtre d'une catastrophe. La série, diffusée par TF1 au quotidien à 19h15, a développé une intrigue dramatique autour d'un crash d'avion.

Dans les prochains épisodes de DNA, Sara est toujours dans le coma. L'avion, où elle a pris place, s'est crashé sur la plage de Sète. Son interprète, Camille Genau, a fait des révélations auprès d'AlloCiné sur l'évolution de l'intrigue et a promis qu'il allait y avoir des "répercussions importantes".

Roxane face à un retour

Roxane (Raphaële Volkoff), la compagne de Sara, va, en outre, continuer d'occuper massivement l'intrigue de Demain nous appartient dans les jours à venir sur TF1. Celle, qui s'appelle en réalité Aurélie Doumergue, va finir par élucider l'identité de la personne à l'origine des drames ayant secoué Sète ces dernières semaines.

Afin de pimenter davantage l'intrigue, les scénaristes de Demain nous appartient ont décidé de provoquer un retour choc. Celui de David Doumergue. Le frère de Roxane, qui continuera d'être incarné par Téo Lacaze, apportera son lot de révélations explosives pour son retour à Sète.

David Doumergue était apparu dans DNA en 2020. Le jeune homme s'était alors mis en quête de venger la mort de sa mère. Sous la complicité de Roxane, il a mené une série d'attaques contre les Daunier et plus particulièrement contre Aurore (Julie Debazac). Le commissariat de Sète s'en était retrouvé pris pour cible...

Quand David Doumergue va revenir dans Demain nous appartient ?

David Doumergue signera son retour dans Demain nous appartient au cours de l'épisode diffusé par TF1 le vendredi 13 janvier 2023. Il n'hésitera pas à prendre des risques pour protéger Roxane. Et cela ne tardera pas à bouleverser le quotidien des héros de Sète. Et pour cause, David Doumergue est annoncé "en danger" pour l'épisode du mardi 17 janvier...