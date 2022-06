Cassandra (La Villa 7) découvre que sa pote Caroline veut choper Giovanni : "j'avais déjà des doutes"

Cassandra a eu un véritable coup de foudre pour Giovanni dans La Villa des coeurs brisés 7. Mais leur relation a été rythmée de hauts et de bas, car la candidate n'arrivait pas à lui faire confiance. Sa réputation de charo n'a pas aidé. En effet, Cassandra a été traumatisée par son ancienne histoire avec Théo Santenac, qui l'a trompée plusieurs fois. Pour l'aider dans son aventure, la jolie blonde a fait intégrer Caroline, son amie de l'extérieur. Si elle s'est ensuite séparée de Giovanni et a quitté la villa, son amie, elle, est restée. Dans les épisodes déjà disponibles sur Salto, les fans ont pu découvrir que Caroline se rapprochait fortement de Gio et ont alerté la candidate.

"J'avais déjà des doutes sur la personne qu'elle était"

Cassandra, qui avait déjà clashé Carla, a vu les images et a attaqué son amie en story. "Je reçois beaucoup de messages concernant ma fameuse amie dans l'aventure, à savoir aussi que c'est moi qui ai fait en sorte qu'elle vienne sur le tournage en même temps que moi, sur La Villa 7. On m'a demandé si c'était vraiment une fille bien etc, si ça allait m'apporter quelque chose et tout. Donc voilà, merci Caroline !" ironise-t-elle, avant d'ajouter : "En fait, j'avais déjà des doutes sur la personne qu'elle était, mais je ne pensais pas qu'elle me ferait ça à moi. La fille a attendu que je parte pour se rapprocher de Giovanni (...) Du coup j'ai archi honte de voir ces images-là, ça ne sert à rien de m'envoyer des messages, je ne prendrai jamais la parole concernant ça. Ce n'est plus mon amie, elle a essayé de me rappeler plusieurs fois après l'aventure pour m'expliquer, me donner sa version".

"J'aurais dû écouter son ex à l'époque"

"Je sais aussi ce qu'elle disait en off derrière les caméras. Bref, moi je ne veux plus être mêlée à cette personne-là. Ce n'est plus mon amie, elle est même bloquée des réseaux (...) J'aurais dû écouter son ex à l'époque. En tout cas ça ne sert à rien de me rappeler pour me faire du chantage (...) Regarde ce que t'as fait de notre amitié. C'est finito pipo, je m'en fiche complètement. Je voulais juste vous en parler parce que je passe pour une grosse débile sur les images" s'agace aussi Cassandra, avant de conclure : "J'ai hâte de pouvoir vraiment m'exprimer, parce que c'est frustrant que ce soit ma fin d'aventure et que je ne puisse pas m'exprimer. Il va se passer encore des trucs de fou, donc je ne peux encore rien dire".

Si elle a perdu une amie, Cassandra aurait, en revanche, trouvé l'amour puisqu'elle se serait récemment remise en couple avec Giovanni.