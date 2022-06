Carla Moreau enceinte ? La photo très parlante qui relance la rumeur

Après Ruby, Carla Moreau et Kevin Guedj vont-ils devenir parents pour la deuxième fois ? La rumeur court depuis un moment et c'est loin d'être fini ! En story sur Instagram, l'ex-candidate des Marseillais que l'on retrouve dans Carla et Kévin : le temps des réconcilions sur MyTF1 Max a posté une photo qui laisse entendre qu'elle serait enceinte et ça a (évidemment) affolé ses nombreux abonnés.

Carla Moreau a-t-elle annoncé qu'elle est enceinte de son deuxième enfant en story ?