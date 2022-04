Nehuda et Ricardo Pinto parents : le prénom original de leur fils dévoilé avec une belle photo de famille

Les stars françaises pouponnent en ce moment ! Après la naissance du bébé d'Amel Bent, celle de la fille de Vitaa et bientôt l'arrivée du 2ème bébé de Nabilla Benattia, ce ne sont pas les bonnes nouvelles qui manquent. Ce week-end, Nehuda dévoilait à ses abonnés sur Snapchat qu'elle est devenue maman pour la deuxième fois.

Nehuda et Ricardo Pinto posent en famille pour dévoiler le prénom de leur fils

Dans son message, l'ex-candidate de télé-réalité qui avait été virée du tournage des Vacances des Anges 4 avec Ricardo Pinto a expliqué avoir accouché quelques jours plus tôt et on a désormais la date. Sur Instagram, les deux heureux parents ont dévoilé une belle photo de famille avec leur petite Laïa, datant d'avant la naissance de leur fils.

En légende, le couple dévoile que leur petit garçon est né le jeudi 21 avril 2022 et qu'il s'appelle... Laël. Quant au deuxième prénom ? Il s'agit de Ricardo, comme son papa. "Laël Ricardo Pinto avec ces 3kg520 d'amour nous a rejoints ce jeudi 21 avril à 1h52, notre famille est sur un petit nuage" ont-ils écrit en légende de l'image, postant en deuxième photo un aperçu du bébé (bien caché quand même).