Nabilla Benattia enceinte et impatiente d'accoucher : elle dévoile combien de kilos elle a pris

Alors que de nombreuses rumeurs faisaient courir le bruit qu'elle était enceinte, Nabilla a bien annoncé qu'elle attendait un 2ème bébé le 4 février 2022. Toujours très proche de ses fans, la femme de Thomas Vergara leur dévoile tous ses bonheurs, mais n'hésite également pas à leur partager ses moments de doute. Le 16 février, Nabilla Benattia a d'ailleurs exprimé ses inquiétudes sur le fait de pouvoir aimer son deuxième enfant autant que son premier fils, Milann. "Comment je vais faire pour aimer les deux enfants pareil ? Parce que c'est vrai que, mon fils, je l'aime énormément, plus que je m'aime moi-même. Je ne me rappelle pas, quand j'étais enceinte de mon fils, si c'était déjà aussi fort ou pas. Je pense que oui, je ne sais plus en fait. C'est vrai que là, je me pose des questions. Je me dis 'Est-ce que ça va être pareil ? Est-ce que, dès que l'enfant va naître, l'amour va être décuplé tout de suite ?" s'est-elle interrogée sur Snapchat.

"Je n'en peux plus"

Ce mercredi 23 février, l'ex-star des Anges devenue influenceuse ultra bankable a indiqué être "officiellement à 25 semaines et 5 jours donc ça avance très très bien", avant d'ajouter : "il va me rester à peu près 3 mois à tenir". Elle entre donc dans son dernier trimestre, "le plus compliqué" selon Nabilla, et a exprimé son impatience : "Je suis déjà à plus de 14 kilos donc voilà... J'ai l'impression que ça fait 3 ans que je suis enceinte, je n'en peux plus mais après, quand on a le bébé, on oublie tout, les kilos, la fatigue etc... c'est oublié en un claquement de doigts".

Celle qui pourrait faire Danse avec les stars l'année prochaine se réjouit surtout que sa grossesse se passe parfaitement : "Ça se passe plutôt bien, j'ai de la chance d'avoir une grossesse cool, je peux voyager, je peux me déplacer, le col est bien fermé, tout va bien. Je suis super contente après voilà, je suis pressée d'avoir le bébé dans mes bras, de le voir, de savoir le sexe aussi je ne vais pas vous mentir mais voilà il faut être encore un peu patient"... Nous aussi on a hâte de savoir !