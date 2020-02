Capitaine Marleau : bientôt la fin de la série sur France 3 ? Corinne Masiero se confie

Pas encore de fin pour Capitaine Marleau

Bientôt 5 ans que la Capitaine Marleau résout des enquêtes sur France 3. Un rôle qui a changé la vie de Corinne Masiero, son interprète, et qu'elle ne compte visiblement pas abandonner de sitôt. Interrogée par Téléstar sur une possible lassitude envers la série, "avez-vous vu passer les 5 ans ?", la comédienne - aussi brut de décoffrage que son héroïne, a déclaré : "Si j'avais cette impression, j'arrêterais directement. Et pour Josée (Dayan, la réalisatrice), c'est pareil."

Puis, afin d'appuyer ses propos, elle a ensuite précisé que la fiction policière arrivait toujours à se renouveler et apporter de nouveaux intérêts à chaque épisode : "Là, on va tourner avec Christophe Lambert et Sylvie Testud. Tant qu'il y a des surprises comme ça, on continue." De quoi soulager les téléspectateurs.

Une mission importante pour l'actrice

Par ailleurs, Corinne Masiero a également assuré qu'elle se sentait en mission avec cette série. Interpellée sur l'ajout de son nom au générique du côté des scénarios, l'actrice a révélé pourquoi il était important pour elle d'être présente dès cette étape, "Depuis que je suis comédienne, je me bagarre aussi contre le fait qu'on impose le "non-accent" comme étant le français soi-disant de référence. Il y a beaucoup de "prolophobie" là-dedans et une sorte de colonialisme de classe."

Mais ce n'est pas tout, l'interprète du Capitaine Marleau a aussi tenu à rappeler que ce nouveau rôle n'était finalement pas si inédit pour elle : "C'est un travail que je fais sur tous les films. Qu'on ait pu penser que ce n'étaient pas mes répliques et voir que d'autres recevaient les compliments sans rien dire, ça me gavait un peu la saucisse".

Oui, le Capitaine Marleau n'est clairement pas un rôle de composition pour Corinne Masiero.