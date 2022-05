Bruno (Mariés au premier regard 2022) défend sa soeur Carine face aux attaques : "N'insultez pas les gens !"

Dans l'épisode 8 de Mariés au premier regard 2022, le retour de Carine a énervé les téléspectateurs. La soeur de Bruno n'a pas hésité à avoir une discussion avec Alicia et sa façon de faire n'a pas été validée par le public. Contrairement à Alexia, la soeur de Damien, qui a taclé le montage, Bruno et Carine ont préféré rire de la place de cette dernière dans les épisodes. Mais quand il s'agit des insultes qu'elle reçoit, le candidat ne rit plus du tout.

"Mon mariage passe un peu au second plan"

C'est en stories sur Instagram que Bruno a réagi au dernier épisode de MAPR et s'est amusé du retour de sa soeur dans l'émission. Sur le ton de l'ironie, le mari d'Alicia (cliquez pour savoir s'ils sont toujours en couple ou pas) a d'abord réagi aux images et laisse entendre que M6 met trop en avant Carine dans les images. "M6 remet une couche sur ma soeur. C'est super : sur 8 épisodes où je passe, y'en a deux consacrés à ma petite soeur. Quel honneur Carine ! C'est incroyable que ma soeur soit aussi sollicitée. Finalement, je pense que mon mariage passe un peu en second plan. Je pense que M6 te kiffe trop !" a-t-il d'abord déclaré.

Bruno tacle les haters qui s'attaquent à Carine

S'il s'est amusé des choix de la prod de Mariés au premier regard 2022, Bruno n'apprécie pas les messages insultants que reçoit Carine. Dans la suite de sa story, le chéri d'Alicia a pris la défense de sa soeur et demandé aux haters de se calmer. "Je reçois des messages, je vois les messages que ma soeur reçoit... c'est trop. C'est beaucoup trop, il faut arrêter (...) N'insultez pas les gens, arrêtez de dénigrer les gens, arrêtez de parler comme ça, c'est horrible." déclare-t-il.

Bruno a aussi défendu Carine et expliqué qu'il vivait mal les messages négatifs contre elle. "Ça me fait mal, ça me brise. Elle m'a aidé dans de nombreux points, elle m'a ramassée à la petite cuillère dans le passé et elle dit les choses que je n'aurais pas dites à ce moment-là pour pas que je me trompe et pour que la personne en face comprenne mais rien de mal. Il n'y avait rien de mal." a-t-il assuré. A bon entendeur...