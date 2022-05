Damien (Mariés au premier regard 2022) : sa soeur Alexia clashe le montage, "j'ai été vraiment scandalisée..."

Le mariage de Pauline et Damien dans Mariés au premier regard 2022 s'est passé à merveille. Les deux participants sont directement tombés sous le charme l'un de l'autre. Si la maman de la mariée a fait un petit malaise à cause du stress, les deux familles se sont finalement parfaitement entendues. Certains proches des deux mariés se connaissaient même d'avant l'émission ! Seul bémol, l'attitude d'Alexia, la soeur de Damien, qui n'a pas caché qu'elle n'était pas emballée par la décision de son frère. Elle a d'ailleurs reçu pas mal de critiques sur les réseaux sociaux.

"Je me suis sentie humiliée"

Dans une longue vidéo publiée sur son compte Instagram, la jeune femme se défend et accuse le montage de la production. "Je me suis sentie humiliée par les passages où on me voit, d'autant plus quand les séquences sont publiées hors de leurs contextes" s'est-elle agacée, avant d'ajouter : "J'ai été vraiment scandalisée de voir les images qu'ils ont pu faire de moi (...) Je ne supporte pas le fait que ce portrait qui a été fait de moi puisse être diffusé à l'échelle nationale et que je me prenne des insultes de la part de beaucoup d'internautes".

Alexia explique aussi que toutes les images où on la voit faire la tête et se prendre le visage dans les mains ont été filmées lors de l'attente du mariage. "C'était tellement plus facile pour M6 de couper ces passages-là et de les coller au moment de la cérémonie, etc. Par contre ils s'abstiennent de montrer en train d'avoir un sourire de malade quand je vois mon frère s'avancer. Là, il n'y avait aucune caméra braquée sur moi".

"Ils ont cherché juste le buzz, le sensationnel"

La soeur de Damien, qui n'est pas la seule à ne pas avoir donné sa bénédiction pour ce mariage, a également pointé du doigt la mauvaise organisation du tournage et a dévoilé qu'elle avait passé un pacte avec la production qui n'a pas été respecté. "J'avoue que je n'avais pas forcément envie de venir. Pas par rapport au fait que Damien fasse l'émission, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne voulais juste pas passer à la télé. Le deal était avec M6, parce qu'il y a eu maints et maints appels avec M6 pour que je participe, que je ne devais pas apparaître en gros plan, ni en interview, etc. Mais quand je vois l'émission qui est passée lundi... excusez-moi, mais je me suis sentie juste humiliée et voire même persécutée en fait. C'est pas normal de faire des gros plans comme ça. Ils ont cherché juste le buzz, le sensationnel" a-t-elle déclaré.

Après Caroline qui a clashé les experts et Alicia qui s'est plainte du montage, la liste des mécontentes s'allonge !