Caroline (Mariés au premier regard 2022) : vexée par les images, elle déglingue encore la prod et les experts

Visiblement, Caroline a encore beaucoup de mal à digérer sa participation à Mariés au premier regard 2022. Critiquée sur son attitude avec son mari Axel depuis plusieurs semaines, la jeune femme a reporté la faute sur les experts Pascal De Sutter et Estelle Dossin. La végan a la rancune tenace et en a rajouté une couche en diffusant des extraits de l'émission sur Instagram.

"Olala, je bloque sur ces 20%, c'est infernal !!! C'est là qu'ils devraient me sortir la liste des 80%... pour m'ouvrir les yeux ! Normalement, c'est l'amour qui rend aveugle, mais là c'est... je ne sais pas", commente Caroline, agacée par la discussion des experts lors de son dîner de mariage. Alors qu'Estelle Dossin, qui nous a dévoilé les coulisses de l'émission, parle du ressenti d'Axel, la candidate s'agace : "Si ce que ressent Axel ne comptait pas pour moi, je serais mille fois moins mal à ce moment-là... Tout le monde le voit sauf les experts en psychologie de Studio 89 (la société de production de l'émission, ndlr). Estelle n'a pas plus d'informations que les téléspectateurs puisque nous n'avons jamais discuté toutes les deux".

"Je veux bien faire experte MAPR"

Alors qu'elle voit Pascal De Sutter évoquer l'absence de coup de foudre physique de sa part, Caroline commente : "Pascal a été rejeté pour son physique dans le passé, je pense... Mais je ne suis pas experte". Quand on la voit parler de son mal-être, celle qui a déjà démonté la production s'étonne de l'absence des deux experts : "Elle est où Estelle, là ? Pascal ? Personne pour commenter ?"

La jeune maman propose même ses services pour les remplacer en revoyant les images de sa discussion avec Axel le lendemain de leur nuit de noces cata : "Je veux bien faire experte MAPR en remplacement d'Estelle et Pascal si on me propose". "Axel a payé Pascal, ce n'est pas possible. Il lui fait dix compliments à la minute... et à moi zéro à l'année...", ajoute-t-elle suite aux éloges de l'expert à Axel.

"Moi, ce que je ressens, tout le monde s'en fout. Quelqu'un peut me soutenir s'il vous plaît ? Le caméraman au moins ? S'il vous plaît ?", conclut Caroline. Si la participante n'est pas partie en voyage de noces avec son mari, elle ne passera pas non plus ses vacances avec les experts !