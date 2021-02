Britney Spears : son sosie incroyable perce sur TikTok

Une sosie de Britney Spears amuse TikTok

Est-il nécessaire d'avoir un talent pour percer sur les réseaux sociaux ? On vous rassure, la réponse est non. Si vous ne savez ni danser, ni chanter, ni faire de dessins et que votre humour ne vous fait même pas rire, vous pouvez toujours compter sur votre physique pour décoller.

Ainsi, après Ella Norton qui s'est fait remarquer sur Instagram grâce à son incroyable ressemblance avec Emma Watson, c'est aujourd'hui une internaute qui se prénomme Pi DuVal, une Américaine de 32 ans, qui fait sensation sur TikTok. La raison cette fois ? A travers son compte @dearbritney - qui a déjà attiré plus de 91 000 abonnés, la jeune femme se met en scène dans la peau de Britney Spears.

Des vidéos légères et cool

On ne va pas se le cacher, le niveau de ressemblance générale au naturel n'est pas impressionnant. Néanmoins, il est vrai que lorsque la vidéaste décide de se transformer, le résultat est particulièrement cool. Avec un maquillage efficace, quelques mimiques reproduites et, surtout, des costumes mythiques (oui, Pi DuVal possède la même garde-robe que la chanteuse, que ce soit sa combinaison rouge, sa tenue transparente ou encore son uniforme d'hôtesse de l'air), l'illusion est là et le rendu devient vite génial !

Ici, pas question pour Pi DuVal de se prendre au sérieux, malgré les millions de vues générées par ses vidéos, l'important pour elle est simplement de s'amuser et de partager son amour pour l'artiste. A ce sujet, l'influenceuse ne manque pas une occasion pour alimenter le mouvement "FreeBritney" afin d'aider la star à retrouver une vie normale, et elle n'hésite jamais à lui envoyer des messages de soutien : "J'ai grandi en t'écoutant Britney et tu as eu un impact énorme et positif sur ma vie. Et ça me brise le coeur de savoir que tu as enduré tellement de situations misogynes, que ce soit via la presse, les médias, les tabloïds, les paparazzi, tes amis, tes amours et même ta famille. Il est temps d'arrêter de shamer les femmes pour être des femmes et les laisser être elles-mêmes. Il est temps de soutenir les femmes !"

Bref, si vous aimez Britney Spears, que vous fantasmez d'avoir ses costumes et que vous êtes à la recherche d'un contenu léger, le compte @dearbritney est fait pour vous !