Britney Spears enceinte... et mariée en secret avec Sam Asghari ? Ce message semble confirmer

A l'été 2021, Britney Spears avait ému le monde entier en témoignant contre sa tutelle au tribunal. La chanteuse, placée sous tutelle depuis 2008, accusait son père d'être abusif et de contrôler sa vie et sa santé. La star laissait même entendre qu'elle souhaitait avoir un nouveau bébé, elle qui est maman de deux garçons de 16 et 17 ans, mais qu'elle ne pouvait pas à cause des restrictions de sa tutelle. Finalement, fin septembre 2021, un juge acceptait de "libérer" Britney. Et la star qui a fêté ses 40 ans n'a donc pas perdu de temps : après des rumeurs, elle a officialisé sa troisième grossesse sur Instagram. Mais son post a aussi semé le doute à un autre sujet : s'est-elle mariée en secret avec Sam Asghari avec qui elle s'est fiancée en septembre dernier ?

Britney Spears enceinte... et mariée ?

La réponse semble bien être oui ! Il faut dire que les rumeurs d'un mariage secret datent d'il y a déjà quelques semaines. Début mars, elle semait le doute en parlant de son "mari" sur Instagram. La semaine dernière, la chanteuse a encore plus intrigué ses fans avec un autre message. Dans un post Instagram évoquant l'actrice Drew Barrymore (oui, ça n'a rien à voir mais Britney poste souvent un peu tout et n'importe quoi en légende sur Instagram), une petite phrase de la chanteuse de Baby Hit Me One More Time a intrigué les internautes. Britney Spears y évoquait encore "son mari", parlant de Sam Asghari. Lors de l'annonce de sa grossesse, la star a de nouveau utilisé le mot mari pour parler de son chéri. "J'ai récemment perdu tellement de poids pour mon voyage à Maui pour finalement tout reprendre [ces derniers jours]. Je me demandais, 'La vache, qu'est-ce qui se passe avec mon ventre ?' tandis que mon mari s'amusait à dire, 'T'es juste enceinte de trop nourriture'" a-t-elle écrit.

Un possible mariage qui semble se confirmer. Alors que certains fans étaient un peu paumés face au post de la chanteuse qui a dévoilé sa grossesse au fil d'un long texte décousu, Sam Asghari, lui, a ensuite confirmé l'arrivée du bébé sur Instagram. Et le danseur et coach sportif a aussi évoqué le mariage, sans pour autant assurer que lui et Britney Spears s'étaient bien passé la bague au doigt.