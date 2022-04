Britney Spears enceinte : la chanteuse officialise sa grossesse sur Instagram

La chanteuse se confie sur la dépression périnatale

Une grossesse qui n'était donc visiblement pas attendue par la chanteuse, mais qui fait tout de même son bonheur. En revanche, elle l'a immédiatement confessé, elle sait déjà que cet événement sera particulier à vivre, "Evidemment, je ne vais plus pouvoir sortir autant qu'avant à cause des paparazzis qui ne voudront que leurs photos pour se faire de l'argent". Une restriction difficile à accepter pour la mère de Sean Preston et Jayden James, qui a par ailleurs profité de ce post pour éveiller ses abonnés sur un tabou encore trop présent auprès des femmes enceintes.

"C'est compliqué parce que lorsque j'étais enceinte par le passé, j'ai été touchée par une dépression périnatale [durant la grossesse, ndlr]. Et je dois le dire, c'est absolument horrible", a révélé Britney Spears. Les femmes n'en parlaient pas à l'époque, certaines personnes considéraient que c'était dangereux si une femme avec un bébé à l'intérieur en parlait." "Mais aujourd'hui, les femmes peuvent parler de tout, s'est réjouie la star. Merci Jesus, nous n'avons plus à garder pour nous cette douleur. Et cette fois-ci, je compte bien faire du yoga tous les jours. Je vous envoie beaucoup de joie et d'amour !"

Il va désormais falloir attendre quelques semaines avant d'en savoir plus sur cette grossesse (nombre de bébé, sexe...), mais on souhaite déjà beaucoup de bonheur à la famille !