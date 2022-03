Britney Spears enceinte ?! Son étrange vidéo excite ses fans, grande annonce à venir ?

Elle vient en plus de se fiancer avec son nouveau boyfriend, Sam Asghari, et a déjà clairement indiqué qu'elle voulait fonder une famille avec lui. Le 4 mars 2022, elle a posté une photo de leur couple le jour de l'anniversaire de son chéri, avec en légende : "Joyeux anniversaire à mon fiancé... Je t'aime tellement ❤️... Je veux une famille avec toi... Je veux tout avec toi !!!". "Je prévois d'avoir des bébés en Polynésie 👶🏼🤷🏼‍♀️☀️🏝!!!!!" a-t-elle également écrit sous des photos de leurs vacances.

En 2021, elle avait déjà dévoilé ses envies de bébé au tribunal. "Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. On m'a dit qu'en ce moment, sous la tutelle, je ne suis pas autorisée à me marier ou avoir un bébé", avait-t-elle déclaré à un juge de la Cour supérieure de Los Angeles lors d'une audience au sujet de sa tutelle.

Aujourd'hui, Britney est libérée de tout ça et peut désormais faire ce qu'elle veut. Un bébé serait-il déjà en route ? Réponse dans les prochaines semaines... En tout cas, ses fans n'attendent que ça !