Bridgerton : Shonda Rhimes détruit l'un des plus grands rêves des fans

Oui, La Chronique des Bridgerton sera bien de retour prochainement sur Netflix. Le tournage de la saison 3 qui aura pour héros le duo Colin/Penelope est en cours en Angleterre et devrait encore continuer un moment si on en croit Nicola Coughlan qui incarne Lady Whistledown/Penelope. La série a donc décidé de ne pas suivre l'ordre des romans. Après Simon et Daphné puis Anthony et Kate, c'est Benedict qui devait être au coeur de la série mais la production en a décidé autrement. La série est renouvelée jusqu'à la saison 4 mais l'univers va aussi prochainement s'étendre.

En plus de la série originale, la plateforme prépare un spin-off qui arrivera en 2023. Queen Charlotte : A Bridgerton Story racontera l'arrivée à la cour de Charlotte avant son mariage avec le roi George. Trois actrices de Bridgerton reprendront leur rôle : Golda Rosheuvel (la reine Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury) et Ruth Gemmell (Violet Bridgerton). Ce projet laisse donc entendre que Netflix n'a pas dit son dernier mot avec cet univers et il s'est même murmuré qu'une deuxième série dérivée est déjà en préparation dans le plus grand secret.

Et concernant les spin-off, les fans de Bridgerton ont aussi une autre idée : après la sortie de la saison 2 en mars 2022, de nombreux internautes ont demandé un spin-off sur Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley). Mécontents de ne pas avoir vu le mariage du couple et leur lune de miel, les internautes ont posté de nombreux tweets pour alerter l'équipe. Le créateur Chris Van Dusen semblait valider l'idée... mais ce n'est pas le cas de tout le monde.

Shonda Rhimes dit non à un spin-off sur Kanthony

A l'occasion de la promo de son livre Inside Bridgerton dans lequel elle dévoile que Daphné a failli être différente ou bien qu'un autre acteur de la série a failli jouer Simon, Shonda Rhimes a été catégorique : elle n'est pas pour une série dérivée centrée sur Anthony et Kate, malgré les demandes des internautes. Interrogée à ce sujet par Town & Country, la productrice a confié qu'elle ne saurait pas quoi raconter si un tel projet voyait le jour.

"La beauté de cette série, c'est qu'on raconte une histoire d'amour terminée du début à la fin avec un happy end à chaque saison. Nous n'avons pas à inventer des raisons pour lesquelles un couple pourrait ne pas finir ensemble, on les laisse avoir leur moment de bonheur" a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "Il n'y a pas de spin-off à raconter car il faudrait trouver des raisons de les séparer et ce serait très artificiel".

La productrice défend ce choix controversé

Toujours pour Town & Country, Shonda Rhimes a aussi défendu un autre choix controversé : le fait de zapper Benedict pour centrer la saison 3 sur Colin et Penelope. "Tout le monde va avoir son arc narratif. Il y en aura un pour chaque Bridgerton. Nous avons développé cette histoire de la façon qui nous semblait bonne. Et à un moment, chaque Bridgerton aura cette histoire d'amour" a-t-elle expliqué. De quoi donner espoir aux fans de voir la série durer au moins 8 saisons !