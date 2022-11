Bridgerton saison 3 : "C'est tellement différent", une actrice tease un gros changement pour la suite

Contrairement à Regé-Jean Page qui a claqué la porte après la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, les deux acteurs qui étaient au centre de la saison 2 vont bien revenir pour la suite. Dès la sortie des épisodes en mars dernier, Jonathan Bailey et Simone Ashley ont confirmé qu'ils reprendraient leurs rôles d'Anthony et Kate dans la saison 3, centrée sur Penelope (Nicola Coughlan) et Colin (Luke Newton).

Une bonne nouvelle puisqu'on n'a pas vraiment eu le temps de voir les deux persos vraiment heureux dans la série. Il faut dire que, durant la saison 2, ils ont passé plus de temps à se prendre la tête et à se tourner autour qu'heureux et amoureux. Et on dirait bien que la suite de la série sera plus positive pour le vicomte et la vicomtesse Bridgerton...

Ce qui va changer dans la saison 3 de Bridgerton

Interrogée par le magazine British Vogue dont elle fait la couverture pour le mois de décembre 2022, Simone Ashley a lâché quelques infos sur la suite de La Chronique des Bridgerton. Après la publication des premières photos de tournage qui ont lancé de folles théories autour du couple Kanthony, l'actrice a assuré qu'on allait (enfin !) les voir heureux dans la suite. Ça change ! "Nous filmons une scène de bal cette semaine et le ton est tellement différent. C'est adorable, mignon et léger comparé à la lourdeur de leur histoire la saison dernière" tease l'actrice.

Mais ce n'est pas la seule chose qui sera différente. Alors que la saison 2 nous a montré une Kate forte et déterminée, les épisodes de la saison 3 devraient nous dévoiler une autre facette de sa personnalité. "Au premier abord, on a l'impression qu'elle est féroce, mais les gens qui sont comme ça sont souvent les plus doux à l'intérieur. Ils développent cette carapace car ils sont vulnérables. On va voir ses doutes et ses peurs. Elle est nerveuse et je pense que c'est une force de l'admettre" ajoute l'actrice.

Dans la saison 3 de Bridgerton, Kate devrait désormais assumer ses fonctions de vicomtesse devant toute la société, après le scandale de la saison précédente et les fiançailles annulées entre Anthony et sa soeur Edwina (Charithra Chandran). Pour le moment, le retour de la soeur de Kate n'a pas été officialisé et l'actrice a même semé le doute sur un come-back. Affaire à suivre...