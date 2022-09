La Chronique des Bridgerton saison 3 : un grand départ annoncé ? Pourquoi on n'a pas complètement perdu espoir

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, on a suivi l'histoire d'amour (très) compliquée d'Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley). Le couple sera d'ailleurs de retour pour la saison 3 et les deux acteurs ont dévoilé une photo de leurs retrouvailles sur le tournage et on a pu les voir sur les premières images qui ont fuité. Jusqu'à présent, c'était toujours le flou pour le come-back d'un autre personnage : Edwina. A la fin de la saison 2, le personnage joué par Charithra Chandran terminait en solo et la team de la série a teasé le retour des Sharma. Sauf que ce n'est pas le discours que tient l'actrice britannique.

Charithra Chandran absente de la saison 3 de Bridgerton ?

Depuis le début du tournage de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, certains acteurs sont toujours aux abonnés absents. C'est le cas de Phoebe Dynevor alias Daphné dont le retour est pourtant bien confirmé. Jusqu'à présent, on ne savait pas si Edwina serait de retour mais Charithra Chandran a semé le doute. Interrogée par Indian Express sur la série, elle a déclaré : "Je ne suis pas sur le tournage de la saison 3. Je tourne un autre film" (il s'agit de How to Date Billy Walsh avec Sebastian Croft et Tanner Buchanan qui sera dispo sur Prime Video).