Brevet 2021 : un diplôme "donné" aux élèves et qui ne vaut rien ? Les correcteurs en colère

Des demandes pour cacher les lacunes des élèves ?

Selon des professeurs interrogés par Le Figaro étudiant, cette décision de corriger "avec bienveillance" aurait un but : cacher le vrai niveau (plus que moyen) des élèves. Car en plus des disparités selon les établissements, certains n'ont pas non plus eu le temps de voir le programme en intégralité. Un professeur de SVT expliqué que, cette année plus que jamais, certains vont avoir de mauvaises surprises malgré "un barème remanié pour masquer la catastrophe". "C'est insoutenable pour un gouvernement d'avoir des élèves qui réussissent très mal. Ça voudrait dire que l'enseignement n'est pas bon." précise Fiona, prof de français.