Booba, PNL, Nekfeu : les rappeurs français comme vous ne les avez jamais vus... en version peinture

Début avril, tout le monde s'extasiait sur le filtre peinture permettant, via un intelligence artificielle, de transformer n'importe quelle photo en oeuvre d'art digne de Mona Lisa. Booba, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Aya Nakamura, KJ Apa, Selena Gomez, Soolking... Outre les internautes, les plus grandes stars y passaient, pour un résultat parfois peu convaincant. Le concept n'est pourtant pas nouveau !

Booba, Orelsan, BigFlo&Oli, Nekfeu au 19e siècle

Depuis octobre 2019, un dessinateur du nom de Kyesone s'amuse à réaliser le portrait de plusieurs célébrités en version peinture, grâce à Photoshop. Parmi elles, des stars du rap comme Orelsan, Youssoupha, Vald, Nekfeu, Lomepal, Akhenaton de IAM, Booba, BigFlo & Oli, Soprano, Romeo Elvis ou JoeyStarr. Finis les grosses chaînes en or, les survets ou encore les vestes en cuir, ils sont désormais vêtus à la façon des plus grands empereurs, aristocrates, érudits ou moines du XIXe siècle... et ça rend plutôt bien !