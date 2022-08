Booba, la provoc ultime contre Kaaris : il voudrait inviter son ex-femme au Stade de France pour l'humilier en live

Que va faire Linda de tout cet oseille ?

Et quand on sait que le refrain commun comporte notamment la punchline culte "Ma question préférée : qu'est-ce j'vais faire de tout cet oseille ?" et que Kaaris est accusé par son ex de ne plus payer de pension alimentaire, ça s'annonce savoureux.

>> Booba en guerre contre les influenceurs : "Je suis dans un combat de vie ou de mort", le rappeur assure qu'ils veulent sa peau <<

Quant au couplet de Kaaris en lui-même ? Il méritera sûrement quelques modif puisque, pour rappel si vous ne connaissez pas la chanson par coeur, il était très poétique, comme le prouvent les paroles dispo sur Genius : "2.7.0 toujours plus haut, la République me suce le tuyau (...) Elle est dans la chambre, elle est sous les draps (uh-hum), j'ai des jambes à la place des bras / Elle pense que j'suis en train d'la doigter (uh-hum), j'lui mets mon gros doigt d'pied (...) On n'sait toujours pas qui tu es, ta grand-mère la prostituée".

Si vous voulez assister à ce grand moment, bonne nouvelle, il reste encore des places dispo. Après cette rumeur, les derniers billets devraient vite s'envoler.