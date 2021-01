Blue Period : le manga de Tsubasa Yamaguchi adapté en anime en 2021

C'est le 20 janvier 2021 que Pika Edition publiera le Tome 1 de Blue Period en France, ce seinen signé Tsubasa Yamaguchi. Et s'il vous fallait une bonne raison pour vous lancer enfin dans ce manga, on en a une très bonne à vous proposer.

Blue Period adapté en anime

Cela vient d'être annoncé officiellement, cette oeuvre qui a débuté en 2017 et qui a été doublement récompensée en 2020 au 13ème Manga Taishō et au 44ème Kodansha Manga Award au titre de "Meilleur manga de l'année", va avoir le droit à son propre anime en 2021 !

A l'heure actuelle, peu d'informations à son sujet sont encore connues (le casting vocal n'a pas encore été fait), mais on sait déjà que Tsubasa Yamaguchi fera partie intégrante de l'équipe. En plus d'avoir publié un dessin inédit pour fêter cette nouvelle (voir ci-dessous), le mangaka a révélé dans un communiqué, "Je suis très heureux de ce projet d'animation qui a toujours été l'un de mes objectifs en tant que dessinateur. (...) Je suis ravi de pouvoir m'impliquer dans cette production et j'espère que tout le monde sera excité et impatient de le découvrir". Il faut dire que si l'animation suit la beauté et la poésie de l'histoire, on peut déjà s'attendre à en prendre plein les yeux.