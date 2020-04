Black Panther : T'Challa (Chadwick Boseman) bientôt remplacé par un autre héros par Marvel ?

Ce n'est pas toujours facile de trouver comment s'occuper durant le confinement. Ainsi, pendant que certains découvrent le catalogue de Disney+ et que d'autres passent leurs journées sur l'île d'Animal Crossing, il y en a qui profitent de leur temps libre pour inventer d'improbables rumeurs.

Black Panther bientôt remplacé ?

Ainsi, d'après We Got This Covered, Chadwick Boseman pourrait ne plus incarner Black Panther au cinéma. La raison ? L'interprète de T'Challa ne serait pas en bons termes avec Marvel qui lui refuserait une augmentation de salaire. Or, le studio pourrait ne pas se laisser intimider par la grogne de la star et aurait même déjà en tête un plan de secours.

Au programme ? Marvel serait prêt à oublier ce super-héros pour le remplacer par un autre : Namor. Qui ça ? Une espèce d'Aquaman provenant d'Atlantis qui n'a jamais marqué les esprits. Et justement, le studio souhaiterait profiter de la méconnaissance du grand public à son sujet pour le réécrire en lui donnant des origines subsahariennes afin de poursuivre sa volonté de diversité dans son casting.

Une simple rumeur

Alors, info ou intox ? Doit-on vraiment craindre le pire pour l'avenir de Black Panther au cinéma ? Rassurez-vous, cette rumeur n'a rien de crédible. Premièrement, le site américain a eu la "bonne" idée de la piocher sur 4Chan, un forum très connu sur Internet mais pas du tout réputé pour sa fiabilité. Au contraire, on y trouve surtout beaucoup de trolls.

Deuxièmement, Black Panther 2 est en production depuis plusieurs mois maintenant. Et si le tournage est loin d'être entamé, quand on connait le succès du premier film (1 346 913 161 de dollars récoltés au box-office, nomination à l'Oscar du meilleur film) on ne voit pas comment Marvel pourrait s'en passer.

Enfin, troisièmement, Chadwick Boseman est encore lié à Marvel pour un film dans son contrat et ne peut donc pas claquer la porte comme bon lui semble. Effectivement, dans le cas où les deux parties ne trouveraient pas d'accord pour la suite, Black Panther 2 pourrait donc être le dernier film porté par l'acteur, ce qui laisserait la voie libre à Namor. Néanmoins, il est encore bien trop tôt pour y songer.