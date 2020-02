Billie Eilish : des fans se font passer pour elle, elle les met en garde

Parmi les nombreux fans que Billie Eilish compte, certains essaient de se faire passer pour elle... ce que l'interprète de "Bad guy" et de "Everything i wanted" ne cautionne pas du tout ! La chanteuse de 18 ans a fait une mise au point et a demandé à ses fans, et notamment au youtubeur Jordan Matter, de ne pas se faire passer pour elle.

Billie Eilish : d es fans se font passer pour elle, elle les mets en garde

Jordan Matter s'est excusé Le youtubeur a répondu sur Instagram : "Je n'avais absolument aucune intention de manquer de respect à Billie. Je suis un grand fan, comme tout le monde. Je n'ai jamais fait de vidéo d'usurpation d'identité de célébrités auparavant, mais elles sont assez courantes, donc j'ai pensé que ce serait amusant pour ajouter ma propre touche acrobatique... J'ai contacté directement Billie et Maggie (Baird, la mère de Billie) et je me suis excusé, et je ne publierai pas la vidéo sans leur permission."