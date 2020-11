Bilal Hassani, bientôt un feat avec Aya Nakamura ? "J'ai une idée" (Interview)

Un an après la sortie de son premier album "Kingdom", Bilal Hassani est de retour avec son deuxième opus "Contre soirée" porté par les singles Tom, Fais le vide et Dead Bae. Avec ce nouveau projet, l'interprète de Roi a voulu surprendre son public en collaborant avec Zahia et Loïc Prigent : "J'ai ri quand on a annoncé les featurings. Les gens étaient en mode 'mais quoi ? On pensait qu'il allait y avoir Aya'. Attendez, on le fera, il n'y a pas de soucis, mais là, il ne devait même pas y avoir de feat à la base", a-t-il confié en interview avec PRBK.

"C'est mon rêve"

Bilal Hassani envisage-t-il réellement d'enregistrer un duo avec Aya Nakamura ? Ca ne pourrait que fonctionner surtout que la star de YouTube a percé avec sa reprise de Djadja il y a deux ans. PRBK a tenté d'en savoir plus : "J'adorerais. Moi, j'ai une idée de feat. Je vais le dire à toutes les interviews que je fais, comme ça un jour, ça va se faire", nous a-t-il avoué avant de préciser : "J'ai envie que Aya, Shay, Angèle, Clara Luciani et moi, on se retrouve tous ensemble sur une chanson à la Lady Marmalade de Moulin Rouge."

En tout cas, Bilal Hassani a déjà tout prévu pour ce projet : "Qu'on fasse ça pour une asso, un truc cool, pour les meufs, pour les marginaux. Qu'on fasse un truc épique. J'ai envie de les voir sexy, j'ai envie de les faire danser, c'est mon rêve !" Il ne lui reste plus qu'à contacter l'interprète de Doudou et les autres filles.

Propos recueillis par Julien Gonçalves. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com