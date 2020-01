Benjamin Samat et Alix, la rupture ? Le candidat fait une rectification

Alors que Benjamin Samat et Alix sont repartis des Marseillais VS Le reste du monde 4 plus amoureux que jamais, leur couple se serait dégradé sur le tournage des Marseillais aux Caraïbes : le candidat aurait même décidé d'y mettre un terme si l'on en croit le compte Instagram @univers2nana. Cela expliquerait donc pourquoi la pote de Maëva Ghennam est rentrée en France avant son (ex ?) petit ami. Depuis, difficile de savoir si Alix et Benjamin Samat ont réellement rompu.

"À aucun moment, j'ai parlé d'Alix"

Quelques indices sèment quand même le doute : ils ont supprimé leurs photos à deux sur Instagram, ne s'affichent plus ensemble sur les réseaux sociaux et Alix a l'air d'avoir déménagé de leur maison. Benjamin Samat et l'ex-candidate des Marseillais Asian Tour n'ont ni confirmé, ni démenti leur supposée séparation, mais d'après le compte Insta @aka.tvshow, "le couple ne se supporte plus" : "Ce couple est très amoureux l'un de l'autre, mais le problème c'est que comme vous avez pu le voir, Alix est très sanguine et parfois hausse le ton sur Benji et le dénigre, le rabaisse et lui parle mal."

Les internautes essaient tant bien que mal d'y voir plus clair et certains vont parfois un peu trop loin, comme le confie Benjamin Samat sur Snapchat : "Je vois des articles sur les réseaux sociaux. Des comptes qui disent que j'ai pris la parole concernant le fait qu'Alix et moi on ne soit plus ensemble sur les réseaux sociaux et que vous nous voyez plus ensemble. C'est faux ! Je n'ai pas du tout parlé de cette situation là, donc arrêtez de faire des publicités mensongères sur vos comptes. Je tenais juste à rectifier ça, parce qu'à aucun moment, j'ai parlé d'Alix et de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui."