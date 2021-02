Benab en interview : "Les gens pensent que t'as de l'argent, ils te voient d'un autre oeil"

"Je me devais de parler de ma vie d'avant"

2021 est l'année de Benab ! Le rappeur est de retour avec "Au clair de la rue", son nouvel album, plus personnel que le premier, composé des les sons La night, Confidentes, Zone en feat avec Marwa Loud, Maladie avec Imen Es, Harira avec Mister V ou encore Andale avec Maes. Il a eu l'occasion de parler de son opus, où il rend notamment hommage à sa ville Sevran, en interview avec PRBK : "Je me devais de parler de ma vie d'avant et de mon changement de vie."

Benab nous a ensuite confié : "Sevran, c'est un vivier de talents. Je crois qu'on a trop la dalle, on a trop souffert. Aujourd'hui, on est obligé de trouver un talent, il faut le trouver." L'artiste l'a donc trouvé dans le rap, en partie grâce à Booba, Rohff et Sexion d'Assaut, mais à l'origine, cette carrière n'était pas dans ses projets : "J'écrivais des textes petits à la maison, mais je ne me voyais pas m'afficher. Les gens me disaient souvent que je chantais bien. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être ma vocation. Et le fait de se retrouver en studio et en cabine, c'est devenu un kiffe."

"Tu peux tomber sur des proches qui peuvent t'envier"

Depuis ses débuts, Benab a toujours pu compter sur son pote Maes, qu'il a rencontré au collège : "On est toujours potes, c'est le frérot, ça ne bouge pas. On jouait au foot ensemble, on allait gérer des meufs ensemble. On a fait même collège, même lycée. Après, prison, moi, j'ai continué ma vie. J'ai été livreur de pizza. Après, il est sorti, on s'est retrouvé."

L'interprète de J'ai demandé à la rue nous a aussi parlé de l'importance qu'à Sevran dans sa vie : "Tous mes repères sont là-bas. Je ne me vois pas partir ailleurs. J'aurais bien aimé, mais Sevran, c'est ma cité, c'est la zone. C'est trop important pour moi (...) Les gens croient que t'as de l'argent. Ils te voient d'un autre oeil. Je parle des proches, pas des gens de Sevran. Eux, ils me verront toujours de la même manière. Tu peux tomber sur des proches qui peuvent t'envier, ce n'est pas de leur faute sauf que t'es obligé de t'en éloigner."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.