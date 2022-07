Belle : laissez-vous envoûter par ce film japonais déjà culte grâce à sa sortie DVD et Blu-ray

Sorti au cinéma le 29 décembre 2021, le film Belle - signé Mamoru Hosoda, fera son grand retour sur nos écrans le 8 juillet 2022. C'est en effet à cette date que cette nouvelle pépite que l'on doit à Studio Chizu va en effet débarquer en DVD et Blu-ray. Une sortie très importante tant ce long-métrage d'animation est à voir absolument.

Belle, un hommage vibrant au conte historique

De quoi ça parle ? Tandis que l'histoire est inspirée du célèbre conte La Belle et la Bête, on y suit l'aventure de Suzu Naito, une adolescente discrète au passé dramatique, qui passe son temps libre dans "U", un monde virtuel très spécial où tout est possible. Là-bas, elle se glisse dans la peau de Belle et y libère sa voix, ce qui lui permet d'être considérée comme une star de la musique suivie par des milliards de fans. Une vie secrète bien loin de sa réalité, qui prend une tournure inattendue face à l'arrivée de la Bête. Intriguée par ce nouveau personnage inquiétant, elle se lance à sa poursuite afin de le démasquer et découvrir ses secrets.

Porté par une animation sublime et une ambiance musicale envoûtante, Belle nous plonge dans une histoire d'amour touchante et vibrante, qui rend un magnifique hommage au conte historique. Mention spéciale à la VF qui voit Louane se glisser dans la peau de l'héroïne et apporter une vraie douceur à Suzu Naito.