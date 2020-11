Batwoman saison 2 : Ryan Wilder en action dans un premier teaser

En 2021, Batwoman fera son retour à la télévision aux USA. Le twist ? La saison 2 de la série de la CW sera portée par une nouvelle actrice principale, mais également une nouvelle héroïne. Ainsi, exit Ruby Rose l'interprète de Kate Kane, place à Javicia Leslie pour le rôle de Ryan Wilder, un personnage inédit dans l'univers DC uniquement créé pour la fiction du Arrowverse.

Ryan Wilder aime l'action

D'après les premières révélations, on sait déjà que Ryan Wilder - une fille de la rue au passé compliqué, sera particulièrement badass à suivre. Malgré un temps d'adaptation logique avec sa nouvelle mission dans les rues de Gotham, elle devrait rapidement mettre tout le monde d'accord. "Ryan est le genre de fille capable de voler du lait pour nourrir un chaton dans une ruelle et vous tuer de ses propres mains. C'est une combattante de la plus dangereuse des catégories : hautement qualifiée et sauvagement indisciplinée. Elle est athlétique, brute, passionnée" annonçait notamment le résumé officiel.

Et concrètement, ça ressemblera à quoi sur le terrain ? A en croire un court teaser qui vient d'être dévoilé par la CW, ça devrait être plutôt pas mal. Bien aidée de son nouveau costume, Ryan Wilder devrait apparaître comme impertinente, décontractée et cool. On ne la voit pas encore se livrer à un combat au corps à corps, mais elle ne semble clairement pas avoir froid aux yeux, ce qui est une bonne nouvelle pour les scènes d'action à venir.

On attend désormais une véritable bande-annonce, mais on est déjà rassuré par ce qui nous sera proposé l'an prochain.