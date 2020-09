Aurélie Dotremont séparée de son petit ami : elle annonce leur rupture

Aurélie Dotremont est donc séparée de son petit ami. Mais pas question pour elle de préciser la raison de leur séparation. "Les raisons nous regardent. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet" a ainsi ajouté l'ex candidate des Anges 11 sur NRJ12. Il faut dire que la star qui avait sorti son livre Tu finiras dans une vitrine est plutôt discrète sur leur idylle depuis le début.

Ils devaient emménager ensemble

Mais les nombreux abonnés d'Aurélie Dotremont se posent quand même plusieurs questions : où va-t-elle vivre maintenant qu'elle est de nouveau célibataire ? Car elle et son copain (désormais ex) avaient décidé de vivre ensemble sous le même toit. L'influenceuse venait même de quitter son appartement et était en plein déménagement pour emménager dans une maison avec celui qui partageait sa vie jusqu'à présent.