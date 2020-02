Aurélie Dotremont en couple : voilà à quoi ressemble son petit ami ❤️

Aurélie Dotremont n'a pas toujours eu beaucoup de chance en amour (elle a vécu pas mal de ruptures notamment avec Julien Bert, aujourd'hui en couple avec Hilona, et Selim des Princes et les princesses de l'amour), mais aujourd'hui, elle semble avoir trouvé un homme qui lui correspond et avec qui elle se projette : "Je suis réellement heureuse et aucun homme ne m'a rendu heureuse comme il le fait (...) Il connaît mon passé pas très glorieux", a confié la Dotré sur Instagram.

Aurélie Dotremont présente son petit ami

Aurélie Dotremont n'hésite donc pas à afficher son amour pour son petit ami, mais elle ne semble pas encore prête à dévoiler son visage. Pour preuve, elle a dévoilé une photo d'eux deux en vacances en Thaïlande où on peut voir son chéri... de dos : "Merci d'avoir tourné le dos à mon passé grâce à toi aujourd'hui quand je regarde devant je vois pour nous un bel avenir."