Aurélie Dotremont (Les Cinquante) trahie par son mec : elle le largue mais continue de vivre avec lui

Malheureusement, Aurélie raconte qu'elle a reçu une vidéo sur laquelle on voit Dylan en soirée, accompagné d'amis d'Aurélie, qui lui ont donc menti aussi. "Mon coeur s'est déchiré, mais j'étais rassurée car au moins il n'y avait pas tromperie", se souvient-elle, avant d'ajouter : "Voilà pourquoi je me sens si mal aujourd'hui, et que j'ai pris la décision d'en finir et de tout afficher sur mes réseaux par coup de colère : l'homme à qui j'essayais de faire confiance m'a menti et, en plus de ça, a demandé aux autres de me mentir aussi et ils l'ont fait !".

Alors Aurélie Dotremont va-t-elle pardonner ce mensonge ? Est-ce vraiment fini avec Dylan ? Affaire à suivre...