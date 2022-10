"On a l'impression que je suis torchée et alcoolique" : Aurélie Dotremont fait une grosse mise au point sur ses addictions

Aurélie Dotremont a récemment fait son grand retour dans la télé-réalité en intégrant l'énorme casting de la nouvelle émission de W9, Les Cinquante. Avant ça, elle a participé à de nombreux tournages depuis ses débuts dans Carré Viiip et L'ile des vérités 2 il y a plus de 10 ans.

Aurélie n'a jamais caché qu'elle avait eu des problèmes avec la drogue dans sa jeunesse. "La drogue c'est plaisant, mais seulement la première semaine. Après tu es en chute. Tu repenses à plein de choses, tu penses à ton avenir. J'ai vraiment été au fond du trou et toute seule. Tout le temps toute seule", a-t-elle confié, en avril 2022, dans une interview accordée à Sam Zirah.

"Je ne me drogue plus depuis 7 ans"

Malheureusement, cette réputation de droguée et alcoolique lui colle encore à la peau et elle a pris la parole sur Instagram pour mettre les choses au clair. "Je vais me répéter une dernière fois, je ne me drogue plus depuis 7 ans. Les Anges 11 à Marrakech, c'était il y a 4 ans. Donc si on fait le calcul, ça faisait déjà 3 ans que je ne prenais plus de drogues", a-t-elle déclaré.

>> Aurélie Dotremont face à la boulimie, ses confidences alarmantes <<

"Comme je suis boulimique et que parfois, je n'ai rien mangé, lorsque j'ai bu deux verres, on a l'impression que j'ai bu une bouteille. On a l'impression que je suis torchée et alcoolique alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que je ne tiens pas l'alcool", continue-t-elle, avant de conclure : "Je ne prenais pas de médicaments, et je ne me droguais pas sur le tournage".

Avis aux mauvaises langues, Aurélie Dotremont est donc sortie de son addiction et ne compte absolument pas retomber dedans !