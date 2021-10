Aurélie Dotremont face à la boulimie, ses confidences alarmantes : "Cette maladie tue à petit feu"

Dans son autobiographie intitulée Tu finiras dans une vitrine publiée en 2019, Aurélie Dotremont révélait souffrir de boulimie depuis de nombreuses années. Et si l'ex-star de la télé-réalité semblait avoir pris le dessus sur cette maladie après des années de lutte, ce combat serait malheureusement loin d'être terminé.

Aurélie Dotremont toujours confrontée à la boulimie

Ce lundi 4 octobre 2021, Aurélie Dotremont a en effet profité de ses réseaux pour confesser être actuellement victime d'une douloureuse rechute, "Il est grand temps de reprendre du poids... Je dois être à 48-49 kg alors que j'en fait 54 normalement pour 1m63". Une situation compliquée à vivre pour elle aujourd'hui, alors qu'elle pensait être enfin sur le bon chemin.

"Je vous avoue que la fatigue et la boulimie, ce n'est pas l'idéal pour le moral, a-elle notamment expliqué. En vacances, je faisais moins de crises mais du coup je mangeais moins souvent aussi... Je suis passée de 17 crises à 2 crises par jour à Ibiza. J'ai donc perdu énormément de poids". Cependant, rassurez-vous, celle qui a récemment fait parler d'elle à cause d'une étrange soirée avec Jelena ne compte pas baisser les bras, "Je vais devoir aller chez le médecin, j'ai le coeur qui palpite fort." Une décision importante qui, on l'espère, lui permettra de retrouver la forme.

"Cette maladie tue à petit feu"

Par ailleurs, Aurélie Dotremont a également tenu à faire de la prévention auprès de son jeune public. Consciente de la force des réseaux sociaux qui mettent en scène un culte du corps dangereux, la jeune femme - qui a récemment été évincée du casting de La Bataille des Couples 3, a rappelé que la boulimie n'a rien d'un jeu, "J'ai vraiment envie que vous sachiez à quel point cette maladie tue à petit feu. Faites attention, ne commencez jamais à vous faire vomir, c'est dangereux pour la santé et pour le moral. Si seulement j'avais su il y a 14 ans..."

De fait, avec l'espoir de faire entendre son message, la star n'a pas hésité à lister les nombreux effets secondaires liées à cette maladie dont elle est régulièrement victime, "On se retrouve souvent seul soit parce qu'on a envie de l'être, soit parce que personne ne nous comprend. Qui va comprendre qu'un homme ou une femme puisse se faire vomir 17 fois par jour après avoir ingurgité 127 aliments par repas ? Je perds mes cheveux, je gonfle du visage, je grossi et je maigri, ce qui me vaut des vergetures, je perds des bouts de dents, et là je ne parle que du physique ! Je suis tout le temps fatiguée, je suis irrégulière dans mes menstruations, j'ai les nerfs à vif, je suis angoissée, dépressive, bipolaire, je n'ovule plus... et j'en passe".

Reste à espérer que son message sera entendu.