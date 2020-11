Au-dessus des nuages : l'histoire vraie derrière le téléfilm avec Alice Taglioni

Quelle est l'histoire vraie derrière Au-dessus des nuages, le nouveau téléfilm de TF1 avec Alice Taglioni et Lannick Gautry (Le Tueur du lac) ? Alors que Dorine Bourtenon est âgée de 16 ans, l'avion de tourisme dans lequel elle se trouvait avec trois autres personnes s'est crashé sur le Massif Central. Seule rescapée de cette catastrophe, l'adolescente n'en est quand même pas ressortie totalement indemne puisqu'elle y a perdu l'usage de ses jambes.

Voici l'histoire vraie dont est inspiré Au-dessus des nuages

Elle a alors vu son rêve de devenir pilote s'éloigner, mais malgré son handicap, Dorine Bourtenon a décidé d'aller jusqu'au bout de son projet : "Je rêvais d'être pilote avant et après l'accident. J'aurais pu me placer en victime et ne rien faire, mais ce n'était pas mon tempérament", a-t-elle expliqué au Parisien.

Son entourage a essayé de la dissuader en vain : "Après cet accident, on m'a dit que mon avenir était tracé : ce serait les allocations familiales, le canapé et la télé", a-t-elle aussi confié. Un beau jour, Dorine Bourtenon est tombée sur un article de Guillaume Féral, pilote, dans lequel il parlait d'une "commande manuelle" qu'il venait "de faire certifier pour les pilotes handicapés".

Très intéressée par cette révélation, elle a alors contacté Guillaume Féral : "Elle m'a écrit une lettre directement chez moi. Ça m'a étonné. Les gens passent par le courrier des lecteurs en général. Elle non", a-t-il raconté au Parisien. Dorine Bourtenon a ensuite pris des cours de pilotage et s'est lancée un gros défi en 2015 : devenir la première femme handicapée pilote de voltige au monde.

Pari amplement réussi puisque la maman d'un adolescente de 14 ans a obtenu son brevet de pilote ! Et malgré des débuts difficiles marqués par des humiliations, Dorine Bourtenon n'a jamais rien lâché et a pu réaliser son rêve. Une incroyable histoire qu'elle a décidé de raconter dans son livre Au-dessus des nuages, dont est librement inspiré le téléfilm de TF1 avec Alice Taglioni.