Atypical renouvelée pour une saison 4 sur Netflix : ce sera la dernière, il n'y aura pas de saison 5

Dans la vidéo publiée sur YouTube, Netflix rappelle : "Ils vous ont apporté des rires, des larmes, des câlins et des potes", "maintenant regardez comment l'histoire se termine". Car oui, la saison 4 sera la "saison finale", il n'y aura pas de saison 5 pour Atypical. La saison 4, ultime saison de la série donc, sera composée de 10 épisodes et devrait sortir en 2021 sur Netflix.

Pour le moment, plusieurs acteurs ont été confirmés au casting comme Keir Gilchrist Sam Gardner), Jennifer Jason Leigh (Elsa Gardner), Michael Rapaport (Doug Gardner), Brigette Lundy-Paine (Casey Gardner), Nik Dodani (Zahid), Jenna Boyd (Paige), Amy Okuda (Julia), Graham Rogers (Evan) et Fivel Stewart (Izzie). Pas de grands absents prévus donc, tous les rôles principaux et secondaires importants seront là.

"Merci d'avoir été si ouverts"

Robia Rashid qui a créé, écrit et produit Atypical a avoué dans un communiqué notamment relayé par TV Line : "Je suis si ravie". Et "même si je suis triste d'être si proche de la fin de cette série, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu raconter cette histoire" a-t-elle assuré.

Elle a aussi remercié les abonnés Netflix et les téléspectateurs qui ont suivi le show : "Nos fans ont été de si beaux et vibrants supporters de la série. Merci d'avoir été si ouverts à la voix et aux histoires de Sam et de sa famille". Son "espoir" désormais ? Que "l'héritage d'Atypical perdure, que davantage de voix qu'on entend pas continuent d'être entendues et cela même après la fin de la série". Robia Rashid veut ainsi continuer à "raconter des histoires drôles et émouvantes de la part de points de vue sous-représentés".