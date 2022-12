Astrid Nelsia en couple avec une femme depuis sa rupture avec Leris Luketo ? Elle répond cash

Les histoires d'amour d'Astrid Nelsia passionnent ses abonnés. Après des courtes aventures avec Sisika ou Marvin Tillière, l'ancienne candidate de télé-réalité pensait enfin avoir trouvé la perle rare auprès de Koba LaD, mais visiblement, le rappeur ne voyait pas leur relation du même oeil. En effet, il l'aurait trompée avec une candidate de 10 couples parfaits 5.

"Je vais vous raconter le petit pop-corn que j'ai su récemment entre Koba LaD, Astrid Nelsia et Dorsaf. Si jamais je mens, j'invite un des trois à démentir en story. Je le sais d'une source très sûre. Vous le savez, je ne dis jamais de connerie. Comme on le sait tous, Koba et Astrid sont en couple actuellement. Sauf que Koba n'est pas fidèle avec Astrid. Ça fait plusieurs semaines qu'il est derrière le dos de Dorsaf et qu'il lui envoie des messages tous les jours", avait balancé Vaarruecos, avant d'ajouter : "Koba la met à l'envers à Astrid et DM tous les jours Dorsaf. Il dit qu'Astrid n'est pas sa copine, que c'est juste un plan. Qu'elle croit qu'ils sont en couple, mais en fait, non".

Des fiançailles éclaires

Peu après sa rupture avec Koba, Astrid s'est mise en couple avec Leris Luketo et les deux influenceurs se sont même fiancés ! La bimbo a partagé sa bague de fiançailles sur ses réseaux sociaux et a posté : "OUI 04.11.22". De son côté, son chéri avait écrit sur Twitter : "Je vous souhaite à tous de trouver votre tchoin".

Malheureusement, ce mariage n'aura pas lieu. Astrid Nelsia et Leris Luketo ont rompu seulement un petit mois après la grande annonce. "Merci de ne plus m'associer à cette personne. J'en ai fini avec ça, vous pouvez récupérer", a écrit l'ex futur mari sur Instagram, avant d'ajouter : "Mec bien est de retour".

"Non, je ne suis pas gay"

Malgré cette séparation, Astrid Nelsia est toujours aussi présente sur ses réseaux sociaux où elle répond régulièrement à ses abonnés. Ce jeudi 22 décembre, elle s'est confiée auprès d'eux sur sa vie amoureuse, tout en refusant de révéler si elle avait retrouvé l'amour ou pas. Un curieux a quand même voulu savoir si elle avait eu une relation avec une femme. "Non, je ne suis pas gay", a répondu cash celle qui gagne très bien sa vie grâce à Mym et Onlyfans.

Dommage pour les filles qui comptaient profiter de sa rupture pour la draguer !